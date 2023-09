Inondations à l’est et au sud du Sénégal : Plusieurs quartiers de Tambacounda et de Ziguinchor, subissent le même sort Au-delà de Kaffrine, d’autres villes viennent s’ajouter à la liste des localités touchées par les inondations. De fortes pluies se sont abattues ce lundi, de 10 heures à 13 heures, à Tambacounda, avec ses conséquences. Plusieurs quartiers sont sous les eaux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Après la pluie, c’est le beau temps. Mais, cet adage ne colle pas bien par ces temps qui courent, dans la capitale orientale. En effet, les populations souffrent le martyre à cause des eaux de pluie. Dans certains quartiers de la ville, à savoir Sare Guilel, Afia, Gouye, Gourel Barry, Diallobougou, entrer ou sortir, relève d'un casse-tête chinois.



« Nous sommes dans une désolation totale. Le quartier Sare Guilel n'a même pas de route. Même pour sortir de la maison, c'est un problème », explique une femme complètement dépassée par la tournure des faits.



« Nous attendons toujours la réaction de l'équipe municipale, en vain. Des promesses rien que des promesses. Le maire est venu jusqu'ici et a constaté de visu la souffrance que nous endurons en saison des pluies », ajoute-t-elle.



Dans les autres quartiers, les populations vivent le même calvaire. Les eaux de pluie ont provoqué un grand désordre dans ces quartiers, faute de routes et d'assainissement. « Nous sommes débordés par les eaux stagnantes. Il n'y a aucune politique d'assainissement. Les rues sont inondées et aucun système d’évacuation des eaux pluviales », souligne Mamadou Traoré, un notable du quartier Afia.



Pour lui, « il faut un plan d’assainissement pour le quartier. C’est la seule façon de lutter contre les eaux de pluie ici et dans les autres quartiers de la commune ». Les fortes pluies de ces dernières heures ont également plongé plusieurs quartiers de la commune de Ziguinchor, dans une situation dramatique.



Sur ces vidéos diffusées par les populations sinistrées, on voit les eaux envahir le rond-point Aline Sitoé Diatta, jusqu'à vers la route de Goumel, devant la gare routière, rendant ainsi difficile la circulation sur cet axe. En ville aussi, à hauteur du marché Escale, en passant par le port et la Sonacos, le décor est le même. Une situation compliquée pour les automobilistes, les motocyclistes et même, pour les piétons.















Le Grand Panel



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook