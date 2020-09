Inondations dans une structure sanitaire : quand le Poste de Santé de Nguinth à Thiès vient annuellement le même calvaire Même si les autorités dans un élan de solidarité ont visité des lieux envahis par les eaux dans la banlieue de leur capitale, les inondations ne sont pas exclusivement dakaroises et Thiès lance son appel. Car quand elles touchent une structure sanitaire cela devient plus inquiétant : Pourtant c’est le cas du Poste de Santé de Nguinth à Thiès.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 14:57

Partagée dans un groupe responsable, avec des images à l’appui, l’info est partagée montrant comment chaque année des malades que cette trouvent leur structure vivent ce calvaire.



Pourtant se désole-t-on, aucunes mesure n’est prise depuis lors, ni du coté des autorités municipales, ni de l’Etat. Au-delà du ministère de la santé, un appel est lancé au Chef de l’Etat





