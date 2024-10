Inondations du fleuve Sénégal : Visite du Président Bassirou Diomaye Faye à Kédougou, les 18 et 19 octobre prochains Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 19:01 | | 0 commentaire(s)|

Lors de son discours de présentation du nouveau projet référentiel Sénégal 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a immédiatement exprimé sa solidarité envers les habitants des zones riveraines du fleuve Sénégal, sévèrement touchés par les récentes inondations dues à une crue exceptionnelle. Il a également annoncé qu'il se […]

Sénégal

Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong

<p style="text-align: justify;">Lors de son discours de présentation du nouveau projet référentiel Sénégal 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a immédiatement exprimé sa solidarité envers les habitants des zones riveraines du fleuve Sénégal, sévèrement touchés par les récentes inondations dues à une crue exceptionnelle. Il a également annoncé qu’il se rendra à Kédougou les 18 et 19 octobre 2024.</p>

<p style="text-align: justify;">« Je tiens à exprimer ma solidarité aux populations riveraines du fleuve Sénégal, lourdement impactées par les inondations causées par la montée des eaux. Mes chers compatriotes, je me rendrai à Kédougou les 18 et 19 octobre 2024 pour leur apporter mon soutien et partager leur peine », a déclaré le chef de l’État.</p>

<p style="text-align: justify;">Concernant la nécessité d’une intervention coordonnée de plusieurs ministères, le Président Faye a précisé que le ministère de la Famille et des Solidarités, ainsi que celui de l’Intérieur et de la Sécurité publique, sont déjà en première ligne pour fournir une aide urgente et appropriée aux populations touchées.</p>

Source : https://atlanticactu.com/inondations-du-fleuve-senegal-visite-du-president-bassirou-diomaye-faye-a-kedougou-les-18-et-19-octobre/















