Inondations en Espagne : Un Sénégalais meurt dans un tunnel Un Sénégalais du nom de Cheikh T. K. est mort lors des inondations dans le sud-est de l'Espagne, à Almeira, en Andalousie. Il était coincé dans sa voiture, alors qu'il se rendait au travail, rapporte "Les Echos". Le procureur provincial a déclenché une procédure judiciaire, après deux plaintes du Parti socialiste espagnol et de la Fédération du mouvement politique et social de la Gauche unie, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019



