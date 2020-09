Inondations en banlieue : des populations toujours en détresse Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 06:30 | | 0 commentaire(s)|

Une semaine après les pluies diluviennes qui ont occasionné un peu partout des inondations dans la banlieue dakaroise, les populations sont toujours dans le désarroi. Les eaux stagnent toujours offrant une tache verdâtre. Des passages restent toujours impraticables, obligeant usagers et piétons à dévier de leur chemin. Au quartier Medina […] Une semaine après les pluies diluviennes qui ont occasionné un peu partout des inondations dans la banlieue dakaroise, les populations sont toujours dans le désarroi. Les eaux stagnent toujours offrant une tache verdâtre. Des passages restent toujours impraticables, obligeant usagers et piétons à dévier de leur chemin. Au quartier Medina 2 (Yeumbeul sud), les séquelles laissées par les récentes pluies de la semaine dernière sont encore visibles. Dépourvus de moyens, les jeunes du quartier s’attèlent à la mobilisation des fonds en faisant la quête. L’argent récolté permettra à faire fonctionner l’unique motopompe disponible. Moussa Diallo, apparemment très dégourdi à la cause commune, explique la motivation de cet élan de solidarité. « Nous avons refusé de rester attentistes face à cette situation contraignante. Avec les maigres moyens des uns et des autres, nous essayons au moins de frayer un chemin aux riverains. Nous sommes aussi conscients du risque sanitaire encouru », explique le jeune homme. Ses longues bottes encore mouillées, Tapha revient sur le calvaire qu’ils vivent au quotidien. « La nuit, il est impossible de trouver le sommeil. Si ce ne sont pas les piqûres des moustiques qui nous empêchent de dormir, c’est le coassement continu des grenouilles qui hante notre sommeil « . L’unique mosquée du coin, dont l’accès a été des plus pénibles depuis ces malheureux évènements, retrouvait également le chemin du salut. L’imam, vêtu d’un boubou blanc aussi immaculé que sa barbe, s’est dit satisfait du travail des jeunes du quartier. « Deux à trois jours avant, il fallait faire quelques acrobaties pour accéder à ce lieu de culte. Mais aujourd’hui, voyez par vous-même, l’action de ces jeunes a été salutaire », explique le patriarche. Alors que l’on s’éloignait des lieux, la motopompe devenait encore plus bruyante. Apparemment redynamisée par le carburant supplémentaire. Cependant, en dépit des débits drainés, la détresse de ces populations était loin d’être évacuée.



Source : Source : https://letemoin.sn/inondations-en-banlieue-des-po...

