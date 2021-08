Inondations et accident mortel à Kalack: Le gouvernement accusé d'être un "médecin après la mort" Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce week-end au Sénégal et qui a fortement impacté la banlieue, et le grave accident qui a eu lieu hier à Kaolack, n'ont pas les affaires de l'Etat sénégalais qui a bavé, trimé et au finish reçu plusieurs accusations.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 06:36

Pour la genèse des faits, un camion malien surplombe un taxi et tue quatre(4) des cinq (5) passagers, Kaolack se rebelle et met le feu.



Selon l'Exclusif, Mansour Faye fait du "tappalé": "C'est ignoble...j'y reviendrai". Triste sort dans le nouveau département de Keur Massar: la foudre emporte un adolescent, une dalle s'affaisse, une maison emportée par les eaux.



Le ministre Oumar Guèye et le préfet, impuissants face à plus de 80 millimètres d'eau, perdent le sommeil, entament le parcours du combattant de 05 à 8h du matin, et livrent des solutions de fortune.

