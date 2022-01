Insalubrité du TER: Le débat s’installe entre l’indiscipline des usagers et le manque de vigilance des agents Le Train express régional estimé à 650 milliards FCfa est actuellement mal vu depuis la publication de cette vidéo, qui montre un seau de riz renversé dans le train. Une responsabilité qui est du ressort des usagers, mais aussi des agents du Ter.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Janvier 2022

Au moment du lancement du TER, le ministre Mansour Faye avait insisté sur l’interdiction de certains bagages à bord de l’infrastructure. Mais cette dernière n’a pas été appliquée. Des images montrant un seau contenant du riz renversé dans le train, ont heurté les Sénégalais. Un comportement qui alimente les débats au sein de la société.



Si certains trouvent que c’est de l’indiscipline, d’autres soutiennent que c’est un complot déguisé. Laye Ndiaye, un vendeur de café, lance un signal d’alerte à la population sénégalaise, car pour lui, il y a des non-dits.



« Cela peut être source de complot entre l’accusé et les agents du Ter. » Il se demande où étaient passés les contrôleurs au moment où la personne embarquait avec son seau. Pour Badara Sakho, cet acte est déplorable car le Ter a coûté beaucoup d’argent au Sénégal. Donc, si on voit des images qui ternissent l’image de cette infrastructure qui a été récemment inaugurée, ça pose problème. Alors que le ministre du Transport terrestre et du Désenclavement avait déclaré que toute personne qui transporterait des bagages, ne pourra avoir accès au Ter.



« Il a été clairement interdit à l’usager d’emporter certains produits comme les poissons, des légumes, entre autres »; rappelle-t-il. Selon lui, la sécurité doit être renforcée, car au-delà de cet acte, les chaises sont devenues sales, mais on observe des faits de surcharge. Moussa Coly, un soudeur, se dit surpris de la situation.



« Quand j’ai vu les images défiler sur les réseaux sociaux, je croyais à du trucage ou du montage, mais après avoir bien visionné la vidéo, j’ai su que c’était réel , se désole-t-il. Ce comportement n’est pas civique car hormis le Train express régional, je vois de mauvais comportements de la part de passagers des autres moyens de transport. »

















Rewmi



