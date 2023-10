Insatisfaction sexuelle: Après 20 jours de noces, un couple solde ses comptes au tribunal

Un commerçant domicilié à Touba, a traîné en justice son ex-épouse, pour escroquerie au mariage. Le tribunal d’instance de Mbacké va vider cette affaire, le jeudi 2 novembre prochain.



Que s'est-il passé réellement ?



D'aprés "Seneweb", pour trouver chaussure à son pied, Balla Guèye a déclaré sa flamme à M. D. Touré qui a dit oui. Le couple s’est uni lors d’une cérémonie et la nouvelle mariée a rejoint son domicile conjugal.



L'homme, cependant, a éprouvé d'énormes difficultés pour consommer le mariage selon des sources de "Seneweb". A défaut de ne pas pouvoir passer à l'acte sexuel, le couple s'est rendu à l'hôpital pour consultation.



Le médecin a prescrit des médicaments à ses patients, pour faciliter la pénétration. Après avoir passé une vingtaine de jours avec son homme sans satisfaction totale, la nouvelle mariée a sollicité le divorce. Ce que B. Guèye a refusé catégoriquement, selon des sources de "Seneweb".



M. D. Touré a saisi le Tribunal, qui a finalement acté le divorce. Mais la femme a été condamnée à payer une somme de 500 000 FCfa à son ex-époux, en guise de dommages et intérêts.



Malgré cette décision de justice, Balla Guèye a déposé une plainte au parquet contre M. D. Touré, pour escroquerie au mariage. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la Brigade spéciale de Touba.



L'auteur de la plainte accuse son ex-femme de l'avoir arnaqué. Il a déclaré avoir dépensé plus de trois millions FCfa pour le mariage. A la question de savoir s'il a consommé son mariage, Balla Guèye a confié qu'il n'a pas eu de satisfaction. Il exige, à ce titre, le remboursement de son argent.



Interrogée à son tour, la dame incriminée a nié en bloc les accusations de son ex-époux. M. D. Touré a confié avoir passé une vingtaine de nuits avec lui.



" Balla Guèye m'a donné un montant d'un million FCfa et j'ai décaissé deux millions FCfa pour la cérémonie. Nous avons tout dépensé dans la fête et l'achat des bagages ", a-t-elle déclaré lors de son interrogatoire.



Interpellée sur le motif du divorce, M. D. Touré a déclaré qu’elle ne s'entend plus avec son mari.



"I l peinait à passer à l'acte sexuel. Nous nous sommes rendus à l'hôpital. Après l'usage des médicaments prescrits, il a finalement réussi à coucher avec moi. J'ai passé une vingtaine de nuits dans le même lit avec lui. Mais on ne pouvait plus vivre ensemble, à cause de notre différend ", a déclaré M. D.Touré, selon des sources de "Seneweb".



Au terme de l'enquête, le dossier a été transmis au tribunal d’instance de Mbacké, sous forme de renseignement judiciaire. Le chef du parquet local a ordonné la conduite de la dame divorcée.



Déférée lundi dernier, M. D. Touré a été placée le même jour, sous mandat de dépôt, pour escroquerie au mariage. Elle sera jugée le jeudi 02 novembre prochain, selon des sources de "Seneweb".