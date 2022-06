Insécurité à Dakar : Maristes perd sa quiétude... (REPORTAGE)

www.dakaractu.com

L'insécurité devient de plus en plus galopante à Dakar et sa banlieue. Les agressions se multiplient dans les quartiers. Et le paisible quartier des Maristes n'est pas épargné. La semaine dernière, une femme a été agressée à bord de son véhicule alors qu’elle sortait du guichet d’une banque. Dans ce reportage, les populations de ce quartier résidentiel de Dakar expriment leur peur et indignation et interpellent l’État sur leur sécurité...Source : https://www.dakaractu.com/Insecurite-a-Dakar-Maris...