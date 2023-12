Insécurité à Grand Yoff: Les commerçants expriment leur préoccupation et inquiétude Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 21:03 | | 0 commentaire(s)| Au cœur du marché animé de Grand Yoff, une onde d'inquiétude traverse les commerçants qui, malgré l'effervescence des échanges commerciaux, sont confrontés à une montée alarmante de l'insécurité. Mady Camara, commerçant local, partage une anecdote révélatrice : "Récemment, l'un de mes collègues a été agressé, son sac et son téléphone portable lui ont été dérobés. Nous cherchons de l'aide pour faire face à cette situation", a regretté le commerçant.

Plus loin, Youssoufa, surnommé 'Américain', actif dans la même zone commerciale, pointe du doigt les causes de cette insécurité grandissante. "Les jeux de hasard ont contribué à cette hausse de l'insécurité dans la zone, et je souhaite le dénoncer. Les conflits et les mensonges en sont également des facteurs clés. Il est essentiel que tous les jeunes travaillent avec détermination pour répondre à leurs besoins.



De nombreuses filles ne travaillent plus, attirées par les gains considérables réalisés depuis leurs appartements, exposant ainsi leurs numéros de téléphone sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des hommes. Si elles peuvent gagner jusqu'à 50 000 ou 100 000 FCFA par jour, elles ne vont plus travailler," a-t-il dénoncé.



Face à cette réalité préoccupante, nos tentatives de rencontre avec les représentants locaux pour discuter des actions entreprises pour contrer cette vague d'insécurité ont été infructueuses. Cependant, ils ont assuré la mise en place de stratégies visant à améliorer la sécurité à Grand Yoff, sans toutefois pouvoir s'exprimer devant nos caméras.



