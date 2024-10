Insécurité galopante à Matam : Série de vols à Loumbal Baladji Le village de Loumbal Baladji, situé à 5 km de Oréfondé, dans le département de Matam, est la cible des voleurs. Le jour du Gamou du village, dans la nuit, alors que les populations étaient aux alentours de la mosquée pour assister aux chants religieux, des voleurs sont passés d’une maison à une autre pour prendre des postes téléviseurs, des téléphones, de l’argent et des bijoux.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2024 à 11:28

Le lendemain du Gamou, 6 familles du village de Loumbal Baladji remarquent l’absence de plusieurs de leurs biens. Et les jours suivants, les malfaiteurs ont continué à venir tard dans la nuit pour dérober des biens.



Les lundi et mardi, ils sont revenus pour emporter un grand nombre de téléphones et des bijoux. Le chef de village et les victimes de vols se rendus à la brigade de gendarmerie des Agnam le mercredi.



Ousmane Ba, une des victimes des vols explique : «En ce moment, presque tout le village passe la nuit dans la cour de la maison. Chez moi, les chambres ne sont pas fermées la nuit comme d’habitude.» M. Ba, sur un air triste, indique : «Mon portable est parti comme ça.»



Amadou Samba, le chef de village, déclare : «Nous sommes venus porter plainte contre X. Nous avons l’autorisation de monter des brigades de surveillance qui feront des rondes nocturnes. Toute personne que nous ne reconnaîtrons pas, alors nous l’expulserons immédiatement du village.»



Les victimes disent compter sur le nouveau commandant de la brigade de gendarmerie de Agnam pour mettre ces malfrats hors d’état de nuire.



