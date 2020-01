Insécurité grandissante à Touba: ‘’les sentinelles de Khaïra’’ voient le jour Les populations de Touba et des environs ont décidé de prendre leur destin en main, face à l’insécurité grandissante dans cette localité. Un comité de vigilance et de surveillance a, en effet, été mis sur place pour renforcer la sécurité et venir en appoint aux actions des forces de l’ordre.

« Ce sont des hommes formés, mais également des jeunes et des femmes, en tenue et en civil, qui vont aider les forces de l’ordre dans leur mission de sécurisation. Ceux qui sont en tenue ont été formés pour intervenir en cas de besoin, mais ceux qui sont en civil, notamment les femmes et les moins jeunes, vont surtout agir dans le renseignement », a déclaré, sur la RFM, Modou Diop Diaobé, un des initiateurs de ces actions. Il a annoncé que plusieurs cellules seront installées dans Touba et Mbacké.

