Insécurité routière : Macky Sall somme Me Youm de revoir les conditions de délivrance des visites techniques Le président de la République, Macky Sall, a instruit le ministre des Transports, Me Oumar Youm, à revoir les conditions de délivrance des visites techniques des véhicules, rapporte "Enquête". Ce, pour lutter contre l’insécurité routière et les nombreux accidents de la circulation. À ce jour, 215.000 permis numérisés ont été délivrés dans le cadre du projet Cap Karaange lancé le 3 août dernier et opérationnel depuis le 3 septembre 2018, souligne la même source.

Mardi 21 Mai 2019



