Insertion de la femme dans la société : Le projet "Voix et Leadership des Femmes" redynamise les plaidoyers Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 20:31 | | 0 commentaire(s)| Les membres et organisations partenaires du projet "Voix et Leadership des Femmes", ont tenu ce matin un atelier pour redynamiser les plaidoyers. Il était question de discuter de trois thématiques visant à améliorer l'insertion de la femme dans la société. Cette rencontre vise à partager avec les élus, tous ces paramètres pour tendre vers la réussite de ces idées, notamment en promouvant le vote de lois favorables, tout en relevant les défis qui persistent.



