Insolite : Cette star de YouTube vit toute nue dans la jungle (Photos)

Après son régime ultra corsé à base de fruits, Leanne Ratcliffe vient cette fois-ci avec un nouveau challenge plus fou. La star de YouTube a décidé de tourner le dos au monde « civilisé » pour vivre toute nue dans la jungle en Amérique du sud avec sa compagne. Elle dit adieu, du moins pour le moment, au confort et aux préoccupations matérielles et se dit « délivrée ».

Il y a quelques années, elle avait fait parler d’elle avec son «régime bananes » grâce auquel elle a perdu 20 kg. Fière de sa nouvelle silhouette, elle avait suscité l’indignation parce qu’elle poussait certains voulant une aussi belle plastique à ingurgiter jusqu’à 50 bananes par jour. Certains experts en alimentation jugeaient son mode de vie « extrêmement dangereux ».



A présent, « Freelee » se donne un nouveau challenge. Au moment où certains pensent qu’elle essaie juste de faire parler d’elle, d’autres amoureux de la nature la soutiennent. Pourra-t-elle vivre d’amour et d’eau fraîche ? C’est la question qu’on se pose. Toutefois, elle continue d’utiliser internet, pour informer ses followers de sa vie sur Instagram.







Ça fera bientôt 1 an que la jeune femme a effectué ce revirement extrême, balayant du revers de la main le maquillage et les épilations, fait-elle savoir.



« Je suis délivrée de la mentalité de l’esclavage de 9 heures à 17 heures. Je me sens plus libre que jamais. »



Dans sa nouvelle vie, Freelee a également adopté un nouveau mode de vie. Elle évite de cuire ses aliments et boit entre 1,5 et 2,5 litres de jus d’orange par jour. Elle a fait savoir que ses dépenses en maquillage lui ont fait économiser 4.500 dollars, soit environ 2,6 millions francs CFA.

Posté sur Instagram et sur sa chaîne YouTube, Freelee a montré aux téléspectateurs sa « journée dans la vie ». Le clip montre la blogueuse en train de faire du vélo et de prendre une douche dehors, puis de consommer des fruits qu’elle a cultivés sur sa propriété.