Insolite : En 2050, les robots du sexe masculins seront plus perfectionnés que jamais et pourront même prendre les femmes dans leurs bras

Faire l’amour à une machine

Les robots du sexe n’ont pas fini de faire parler d’eux. Et pour cause, on connaît tous les poupées en plastique. Mais celles-ci sont de plus en plus travaillées, perfectionnées, pour donner l’illusion d’une vraie femme. Bien que du caoutchouc, ça reste du caoutchouc. Quoi qu’il en soit, on n’avait encore jamais vraiment entendu parler de modèle masculin. Ces poupées du sexe étant jusqu’alors plutôt réservées aux hommes. Matt McMullen est à la tête de Real Dolls, une entreprise de poupées sexuelles, et compte bien révolutionner ce marché.



« Marchandisation du sexe »

En effet, il a l’intention de développer des robots masculins dotés de « plus » d’options que les robots féminins. Par exemple, la capacité de remuer les hanches, de danser, voire de prendre sa partenaire dans les bras. Les robots les plus perfectionnés devraient donc voir le jour d’ici 2050. Mais ces robots ont déjà quelques détracteurs, comme le docteur Kathleen Richardson. Elle déclare ainsi : « pour moi, cela relève de la fantaisie infantile » et parle également de « marchandisation du sexe ». Quant aux pro-robots, ils estiment que si l’on est capable de s’attacher à un objet ou à des animaux, pourquoi pas un robot…



Qu’en pensez-vous ?







Source TDN