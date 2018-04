Insolite: Il affirme donner 40 fois l’orgasme à sa femme en une nuit !!! vidéo)

« Des chiffres je pour­rais en utili­ser avec vous Stevens par exemple si je vous dis quaran­te… », a lâché Bruno Guillon à son candi­dat. Stevens a complété cette phrase par « le nombre d’or­gasmes », avant de préci­ser : « pas pour moi, pour elle […] dans la même nuit. »



Une révélation coquine qui a surpris Bruno Guillon, et les spectateurs présents àl’émission.



Stevens a révélé par la suite ce qui lui permet d’arriver à une telle performance avec sa chérie « En fait, quand on l’a fait, elle m’a dit trente-et-un et moi j’ai dit “C’est quoi ?”. Elle m’a répondu “Le nombre d’orgasmes”. Je lui ai dit que je n’aimais pas ce chiffre et que je voulais aller à quarante. »



Stevens s’est montré très heureux de cette performance au cours de l’échange à ce sujet. Amusé par l’anec­dote, Bruno Guillon s’est permis une petite plaisanterie en évoquant son expérience : « Moi elle m’a dit deux, j’ai dit “Oui, c’est bien” ». C’est déjà ça… De quoi faire encore marrer les spectateurs.



crsc