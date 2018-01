Insolite : Les images effroyables d’un policier en civil qui tue deux voleurs, tout en tenant son bébé dans ses bras (vidéo)

Des images choquantes

C’est une scène effroyable qui a été filmée par les caméras de surveillance d’une pharmacie. Une fusillade a eu lieu dans une pharmacie de Campo Limpo Paulista, une ville de Sao Paulo. Rafael Souza est avec sa femme et son bébé quand deux hommes font irruption dans le magasin, armés et cagoulés. Rafael Souza est policier, mais n’est pas de service au moment des faits. Alors qu’il tient son en enfant dans ses bras, un des voleurs pointe son son pistolet vers lui. Le sergent Rafael Souza va alors dégainer une arme et ouvrir le feu sur le malfaiteur. Il tentera de se défendre tant bien que mal pendant que sa femme se cache entre des rayons.







Les deux assaillants morts sur le coup

Les deux assaillants, Jefferson Alves, 24 ans, et Italo Creato, 22 ans, ont été déclarés morts après la fusillade. Interrogé par les autorités, le sergent Souza a expliqué s’être défendu car il pensait qu’ils allaient ouvrir le feu en premier. Il souligne notamment qu’il s’est identifié comme policer avant de tirer. L’homme va être entendu pour homicide.