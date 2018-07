Insolite : Un deuxième fan de Lionel Messi se suicide

Un fan de Lionel Messi âgé de 20 ans, s’est suicidé après l’élimination de l’Argentine en huitième de finale. Les poulains de Sampaoli ont été battus 4-3 par la France samedi dernier.

Selon nos confrères du quotidien Punch, Halder, originaire du district de Malda en Inde n’a pas pu supporter la défaite de l’Albiceleste. Après le match, ce dernier s’est enfermé dans sa chambre et n’est jamais ressorti.



Dimanche matin, après plusieurs tentatives pour le réveiller, il n’a pas ouvert la porte. Alerté par les membres de la famille, la police s’est rendue sur les lieux. La porte a été défoncée par les policiers qui ont trouvé Halder suspendu au plafond.



Bien avant lui, Dinu Alex, un supporter de l’Argentine et fan de Lionel Messi s’est donné la mort après la défaite face la Croatie lors du deuxième match de poule. Il était comptable du village indien d’Armanoor dans l’état du Kerala. Le fan acharné a plongé dans la rivière Meenachil vendredi.



Dinu a laissé une note de suicide manuscrite dans la chambre à coucher, faisant apparaître qu’il prenait la marche, ne pouvant pas surmonter le choc après la lourde défaite de l’équipe de son joueur préféré.



“Il ne me reste rien à voir dans ce monde, je pars … Personne n’est responsable de ma mort”, lit-on dans une note écrite en malayalam.

Source Afrikmag