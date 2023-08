Insolite : Une version authentique de la Coupe du Sénégal filmée sur un scooter, entre les mains de deux individus !

La scène est tellement surréaliste que s’il elle n’avait pas été filmée personne n’y croirait ! On aurait dit une plaisanterie de mauvais goût. Au lendemain de la finale de la coupe du Sénégal 2023 qui a vu la victoire du Jaraaf sur le stade de Mbour (2-1), les radars de dakaractu ont capturé de manière hasardeuse, des images du fameux trophée ! Et oui, la coupe du Sénégal (version authentique apparemment) a été filmée sur la route nationale, entre les mains d’un individu lambda qui se faisait transporter sur un scooter, dans un lieu inconnu, à Dakar.



La vidéo a été prise par une équipe de Dakaractu vers le Cices, en face de l’ancien siège de la fédération de football. Sur la vidéo de quelques secondes, on peut clairement identifier le logo de la fédération sénégalaise de football (Fsf) collé sur le trophée. « La coupe était chez moi » renseigne brièvement le jeune homme qui la tenait entre ses mains. Sans autre précisons.



À ce stade, le doute ne semble pas trop permis. Tout au plus, la question qui se pose est celle de l’origine de ladite coupe ? De quelle édition s’agit-il ? Quel club l’avait remportée ? Comment ce trophée censé trôner dans l’armoire du club vainqueur s’est-il retrouvé dans la circulation ? Qui sont ces individus en possession de la Coupe ? Et où vont-ils avec ?



Des dizaines d’interrogations qui risquent de rester sans réponse. Mais, ceci soulève également une autre question : Quelle est la valeur réelle de ce trophée devenu si « banal » ? D’un point de vue esthétique et symbolique la fédération sénégalaise de football gagnerait à rehausser le niveau et mettre le paquet pour décerner des trophées de bien meilleure qualité ! Nous y reviendrons plus largement…

