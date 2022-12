Insolite à Diourbel : Serigne Bakhoum vole un réfrigérateur et tente de le revendre à son propriétaire Il n'y a que l’ivresse qui peut pousser un voleur à dérober un bien à son propriétaire la nuit, et à vouloir le lui refourguer le lendemain. C’est exactement ce qu’a fait Serigne Saliou Bakhoum. Traduit en justice, il a écopé d’un mois d’emprisonnement ferme, après le désistement du plaignant. "L'As"

L'alcool pousse certains à faire des choses totalement insensées. L'exemple de Serigne Saliou Bakhoum en est une parfaite illustration.



Sans emploi, cet homme de vingt-cinq ans, domicilié au quartier Thierno Kandji de la commune de Diourbel, était hier devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel, pour répondre du délit de vol. Le 13 novembre passé, le frigoriste Daouda Ciss ouvre son atelier et se rend aussitôt compte qu'il a été victime d'un cambriolage pendant la nuit. Après vérification, il se rend compte qu'on lui a volé un frigo-bar qu'une de ses clientes lui avait confié.



Interrogeant les vigiles préposés au gardiennage du bureau de la Lonase situé juste à une dizaine mètres de son atelier, ces derniers lui apprennent avoir vu un homme en train de charger du matériel dans un taxi, la nuit précédente. Muni de ses éléments, le frigoriste dépose une plainte contre X au Commissariat central de Diourbel.



Dans la journée, Daouda Ciss tombe des nues lorsque son voisin Serigne Saliou Bakhoum se pointe dans son lieu de travail, pour lui vendre le frigo-bar qu'on lui a volé. Et quand il déclare à Serigne Saliou Bakhoum que le frigo-bar en question lui a été dérobé pendant la nuit, celui-ci entre dans une colère noire, avant de lui asséner des vertes et des pas mûres, menaçant de lui régler son compte.



Alors, il retourne voir les policiers et leur expose les faits. Moins d'une demi-heure plus tard, Serigne Saliou Bakhoum est interpellé et menotté, puis conduit au commissariat sous bonne escorte.



Confronté à son accusateur qui, entre-temps, a fait venir le propriétaire du frigo-bar, Serigne Saliou Bakhoum explique avoir acheté le frigo-bar à 30.000 FCfa, vers cinq heures du matin, à une personne qu'il n'avait jamais vue auparavant. Des allégations qui n'ont pas convaincu les policiers, qui l'ont aussitôt placé en garde-à-vue. Déféré au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt parce qu'inculpé de vol.



Devant la barre, l'accusé a maintenu son système de défense, niant toujours avoir volé le frigo-bar qu'il tentait de refourguer à la partie civile. Cette dernière qui a recouvré son bien, s'est désistée et n'a pas réclamé de compensation financière. Le procureur n'ayant pas requis de peine de prison contre le prévenu, le tribunal a prononcé son verdict séance tenante. C'est ainsi que Serigne Saliou Bakhoum a été reconnu coupable de vol et condamné à une peine d'avertissement d'un mois de prison ferme.

