Insolite à Keur Momar Sarr : Un paysan de 70 ans condamné à 15 jours pour avoir coupé le bras de sa belle sœur avec un coupe-coupe

Fait inédit à Keur Momar Sarr ! Un paysan de 70 ans, a été condamné par le Tribunal de Louga à 15 jours ferme pour avoir cassé le bras de la femme de son petit frère.



Le vieil homme, à la suite d’une vive dispute, l’opposant à la pauvre dame, a brandi son coupe –coupe. Et pan ! Il a visé et atteint le bras de celle-ci, qui est tombée à terre à cause de la violence du coup. Le mis en cause, arrêté la semaine dernière, a été jugé et condamné à 15 jours ferme.