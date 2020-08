Insolite : trois naufragés sauvés par l'armée australienne grâce à leur « SOS » écrit sur une plage Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 11:27 | | 0 commentaire(s)| Trois marins de Micronésie qui avaient fait naufrage sur une minuscule île du Pacifique Ouest ont pu être secourus après que des avions australien et américain eurent repéré le "SOS" géant qu'ils avaient dessiné sur la plage.

L'armée australienne a expliqué qu'elle avait repéré dimanche les trois hommes sur l'îlot Pikelot, à 190 km du lieu d'où ils étaient partis trois jours plus tôt.



L'embarcation de sept mètres à bord de laquelle ils se trouvaient était tombée en panne d'essence et avait ensuite dérivé.



Alerté par le Centre de sauvetage et de coordination du Pacifique basé à Guam, des avions américain et australien ont été mobilisé et repéré dimanche le SOS.



Un hélicoptère a été dépêché du navire australien HMAS Canberra avec de la nourriture et de l'eau, s'assurant que les trois naufragés étaient en bonne santé.



Ils ont été secourus par la suite par un patrouilleur de Micronésie, a indiqué l'armée australienne.

MSN News



Accueil Envoyer à un ami Partager