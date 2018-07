Insolite : un homme enterré avec une quantité importante de bières et de téléphones portables. Voici les raisons ! (Photos)

En Afrique, les us et coutumes prennent souvent le dessus sur la religion. Pour cette raison, il arrive souvent que certains actes soient très choquants. C’est le cas des obsèques de ce jeune homme qui a été enterré d’une façon très particulière.

Âgé de 27 ans, Paulos Amade originaire de Johannesburg s’est donné la mort suite à un chagrin d’amour. Pour lui rende un dernier hommage, ses proches ont décidés de l’enterrer avec beaucoup d’argent, des téléphones portables, des boissons et des vêtements chers.



Lors de son inhumation, ses amis ont versés de la bière dans sa tombe, avant de jeter dans son cercueil de l’argent, des téléphones portables et des vêtements coûteux pour lui exprimer leur amour.

Cette histoire a réveillé une vague de réaction sur les réseaux sociaux, certains jugeant cette cérémonie beaucoup trop extravagante pour des obsèques.







Afrikmag