Inspection des finances: bataille de positionnement autour d’un juteux poste

Une course aux belles places fait rage à l’Inspection générale des finances (IGF). En effet, révèle Walfquotidien, le départ à la retraite de 4 Inspecteurs (le Coordonnateur Babou Ngom, Mor Guèye, Cheikh Kandji et Amadou Camara) a fini d’aiguiser l’appétit de tous les hauts cadres de cette structure.



Car, ces postes plus que juteux (250 litres de carburant, les fonds communs, une incitation trimestrielle, etc.) font saliver chez le ministre Amadou Bâ.



Considéré comme l’un des services les plus convoités du ministère de l’Économie et des Finances, l’Igf était propulsée au-devant de la scène après ses rapports sur les 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) et la gestion des bourses après la mort de l’étudiant Fallou Sène.

