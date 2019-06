Instagram prévoit d'insérer des annonces publicitaires dans Explore

Le réseau social vient d'annoncer l'arrivée de la publicité dans la rubrique Explore, souvent sollicitée par les utilisateurs.



Doucement mais sûrement, Instagram parvient à monétiser ses services. Le réseau social de la photo (et de la vidéo) permet désormais à des annonceurs de faire apparaître leurs publicités dans la rubrique Explore. Cette dernière est utilisée par plus de 50 % des utilisateurs, chaque mois. Très engageante, elle permet de découvrir des contenus qui ont un rapport avec les intérêts des utilisateurs, provenant de comptes qu'ils ne suivent pas encore.



Explore, un outil de poids pour toucher de nouvelles audiences



Là où l'idée des annonces est pertinente du point de vue d'Instagram, c'est que 80 % des utilisateurs suivent au moins une entreprise ou marque via leur compte. Grâce à son algorithme, le réseau social utilise Explore pour nous aider à trouver la prochaine marque qui pourrait correspondre à nos aspirations.



Du côté des annonceurs, Explore peut ainsi être l'occasion de toucher de nouvelles cibles et audiences, et surtout, de parler à de potentielles personnes sensibles à leur activité, mais qui ne sont pas friandes d'autres médias, comme la télévision, la radio, le cinéma, ou l'Internet traditionnel. Les marques pourront profiter de placements automatiques et intégrer leurs publicités dans Explore au cours des prochains mois.



Une intégration pas trop intrusive



Pour les utilisateurs, le changement ne sera pas de grande ampleur, puisque les annonces devraient être intégrées de façon native, sans paraître trop intrusives. Il sera possible de les apercevoir après avoir tapoté sur une photo ou une vidéo, ou bien en déroulant son fil d'actualité.



Il est toujours possible de définir ses préférences publicitaires pour les réseaux sociaux du groupe Facebook, en allant sur le site facebook.com/ads/preferences, onglet Paramètres de publicité.















Source : Instagram