Instagram veut interdire les enfants de moins de 13 ans sur sa plateforme La plateforme californienne durcit son utilisation pour les jeunes. Les enfants nés après 2006 n'auront plus la possibilité de s'inscrire sur Instagram après indication de leur date de naissance.





Selon un communiqué publié le mercredi 4 décembre, Instagram va demander l’âge des utilisateurs pour empêcher l’accès aux enfants de moins de 13 ans. La plateforme affirme se servir de ses nouvelles données pour mettre en avant des publications pertinentes et éducatives. "Selon nos conditions d'utilisation, vous devez avoir au moins 13 ans pour avoir un compte dans la plupart des pays. Demander la date de naissance nous aidera à empêcher les mineurs de rejoindre Instagram, à nous aider à maintenir la sécurité des jeunes et à permettre des expériences plus adaptées à leur âge en général. Votre anniversaire ne sera pas visible pour les autres sur Instagram, mais vous pourrez le voir en consultant les informations de votre compte privé." Indique Instagram.



Une mesure qui reste floue



Instagram n’a pas mentionné les centaines de millions d’enfants de moins de 13 ans qui se trouvent potentiellement sur l’application. Instagram n’a pas indiqué mettre en place un processus de vérification de l’âge, un enfant peut donc inventer un âge fictif pour rester connecté. L’application californienne permet aussi aux plus jeunes de protéger leurs vies privées en autorisant les usagers à choisir les personnes avec lesquelles ils souhaitent discuter en groupe.



Un âge qui est de plus en plus demandé

Instagram est l’un des derniers réseaux social à demander les informations sur l’âge des utilisateurs. Ses confrères Tiktok et Facebook requièrent également la date de d’anniversaire lors de l’inscription afin de proposer des contenus diversifiés et adaptés aux plus jeunes.



Instagram plus engagé que jamais



Après avoir instauré de la pression sociale et de la dépendance chez les utilisateurs, Instagram tend aujourd’hui à durcir sa politique. Après avoir enlevé le nombre de likes sur son réseau pour décomplexer les usagers, Instagram lutte contre la propagation de contenus sur le suicide et l’automutilation en interdisant ce type de publication, après qu'un père ait accusé Instagram d'avoir une responsabilité dans la mort de sa fille Molly Russel. L'adolescente de 14 ans s'est suicidée en novembre 2017, selon Ian Russel, sa fille regardait des contenus sur la dépression, l’automutilation et le suicide sur Instagram.









