Installation du comité électoral de Sicap-Liberté : Diouf Sarr dope Zahra Iyane Thiam qui lui "rend la monnaie" Le candidat de Benno bokk yaakaar à la Ville est convaincu que Zahra Iyane Thiam sera maire le 23 janvier prochain. La candidate de Sicap-Liberté, elle, estime que Abdoulaye Diouf Sarr a «le meilleur profil» pour diriger la Ville.

Le candidat de Benno bokk yaakaar (Bby) à la Ville de Dakar a procédé samedi, à l’installation du Comité électoral de la commune de Sicap-Liberté. Abdoulaye Diouf Sarr a attiré l’attention sur la particularité de cette commune dont la tête liste majoritaire est Zahra Iyane par rapport aux autres.



«Sur les 601 collectivités dans le territoire national, Sicap est la seule qui a aligné deux dames comme tête de liste», at-il dit en citant Zahra Iyane Thiam et Ndèye Maguette Lô, tête de liste de Bby sur la liste proportionnelle.



«En écoutant leurs discours, on se rend compte qu’on ne les a pas choisies pour remplir des listes mais parce qu’elles sont deux véritables valeurs de la Sicap», a-t-il souligné.



Diouf Sarr a ensuite dit toute sa confiance et tout son espoir quant à Zahra Iyane Thiam : «Vous n’êtes pas n’importe quel candidat. Vous êtes une identité remarquable dans ce pays. Incha’Allah, Mme le ministre Zahra Iyane Thiam, sans risque de me tromper, au soir du 23 janvier 2022, vous serez maire des Sicap.»



Le maire de Yoff dit fonder sa conviction sur «la forte mobilisation» notée lors de la cérémonie de l’installation du comité électoral de Sicap-Liberté. Se considérant «redevable » de Zahra Iyane Thiam qui était à ses côtés dans le combat qui a débouché sur sa victoire à la mairie de Yoff en 2014, Diouf Sarr compte alors lui rendre la monnaie de sa pièce pour une victoire à Sicap.

«Abdoulaye Diouf Sarr a le meilleur profil pour diriger la mairie de Dakar au regard de son expérience administrative et de sa profonde connaissance des politiques de décentralisation. Nous allons contribuer à votre victoire», a répondu Zahra Iyane Thiam en présence de Dr Malick Diop, directeur de campagne de Bby, du député Alioune Badara Diouf et de Seydou Guèye.



Le candidat de Bby à la Ville de Dakar entend «corriger un dysfonctionnement» en créant des «opportunités» pour sa population. Il en a profité pour jeter une pierre dans la gestion de la mairie de la capitale par l’équipe sortante qui, selon lui, n’est qu’un «instrument de combat de l’opposition contre le pouvoir».

