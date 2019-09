Installations solaires : AD Trade sort le village de Nianga de l'obscurité Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 14:36 commentaire(s)| La société AD Trade a procédé à l'inauguration de ses installations solaires dans le village de Nianga, localité située dans la commune de Fimela. A en croire M. Eric Gatterer, représentant d'AD Trade, cette technologie innovante qui alimente désormais le village en électricité, n'existe nulle part.

« Nous avons la technologie des batteries lithium. Ce sont des batteries qui vont durer 10 ans, alors que les batteries ordinaires durent jusqu'à un an et demi, deux ans. Deuxième chose, la technologie de pouvoir gérer maison par maison, de savoir ce qui se passe en temps réel dans chaque maison, de savoir si des lignes ont été coupées, si les panneaux sont sales, si les gens ont essayé de pirater sur les lignes".



Tout ça sera repéré en temps réel a fait savoir M. Gatterer. C'est comme EDF en France. On peut gérer à distance tout ce qu'on veut.





Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, le représentant d'AD TRADE a informé que ce sont les habitants de Nianga qui ont procédé à l'installation du système, conçu spécialement pour l'Afrique et présent en Ethiopie, Côte d'Ivoire et Cameroun. C'est la main-d'oeuvre locale uniquement qui installera le système. "Il y aura également une formation effectuée par nos techniciens qui seront là pour initier tous les techniciens locaux" , assure-t-il.



