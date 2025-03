Installer Discord sur PS4 : Le guide étape par étape Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2025 à 00:10 | | 0 commentaire(s)| Avec l’évolution technologique, les joueurs en ligne ont de plus en plus d’exigences. Pour enrichir leur expérience de jeu, ils recherchent des plateformes ou des consoles leur permettant de communiquer de manière fluide avec leurs amis et la communauté de joueurs. Depuis sa sortie, l’application Discord s’est imposée comme une solution de communication incontournable pour les joueurs en ligne, permettant le chat vocal et textuel. Malheureusement pour les fans de PS4, la console ne prend pas en charge une application native Discord. Seules certaines fonctionnalités comme le chat textuel peuvent être utilisées via le navigateur de la console. Toutefois, des solutions alternatives existent.

1. Vérifier les prérequis avant l’installation De la même manière que vous consultez un comparateur en ligne tel que Lucky-7-bonus ou parcourez un guide pour jouer à la roulette avant de choisir un casino en ligne, il est vraisemblablement judicieux de vérifier que vous disposez du matériel nécessaire avant d’installer l’application Discord :

Une PlayStation 4 connectée à Internet.

Un compte Discord actif.

Un ordinateur ou un smartphone pour certaines étapes (optionnel).

Un casque avec un double connecteur audio (optionnel pour le chat vocal). 2. Utilisation de Discord via le navigateur Internet de la PS4 (Texte uniquement) Nativement, l’application Discord n’est pas présente sur la PS4, car elle possède son propre système de communication intégré. Néanmoins, il existe des méthodes pour la faire fonctionner sur la console.

Étape 1 : Ouvrir le navigateur de la PS4 Allumez votre PS4 et connectez-vous à votre compte utilisateur.

Depuis le menu principal, accédez à Bibliothèque → Applications.

Sélectionnez Navigateur Internet et ouvrez-le. Étape 2 : Accéder à Discord Dans la barre d’adresse, tapez https://discord.com et appuyez sur Entrée.

Sélectionnez Se connecter et entrez vos identifiants Discord. Étape 3 : Utiliser Discord en mode texte Une fois connecté, vous pouvez naviguer dans vos serveurs et vos discussions. Vous pouvez également envoyer et recevoir des messages textuels normalement.

Toutefois, sachez que la version web de Discord sur PS4 ne vous permet pas d’utiliser le chat vocal.

3. Solution pour activer le chat vocal de Discord sur PS4 Vous avez deux options.

Option 1 : Utiliser un smartphone et des écouteurs double connexion Étape 1 : Installer Discord sur votre smartphone Téléchargez et installez l’application Discord depuis l’App Store ou Google Play.

Connectez-vous à votre compte Discord. Étape 2 : Connecter votre casque en double sortie Pour utiliser Discord sur PS4, vous aurez besoin d’un casque avec double sortie audio, par exemple Astro A40 avec MixAmp, SteelSeries Arctis 5, etc.

Branchez une sortie à votre manette PS4 pour le son du jeu.

Branchez l’autre sortie à votre smartphone pour Discord. Étape 3 : Rejoindre un canal vocal Discord Sur votre smartphone, rejoignez un serveur et accédez à un canal vocal.

Le son du jeu proviendra de la PS4 tandis que le chat vocal sera géré par Discord sur votre téléphone. Option 2 : Utiliser un PC pour relayer le son du jeu et Discord Étape 1 : Ouvrir Discord sur votre PC Téléchargez et installez Discord sur PC et connectez-vous à votre compte.

Étape 2 : Connecter la PS4 et le PC via une carte de capture ou un MixAmp Si vous utilisez une carte de capture comme Elgato HD60S, connectez la PS4 à votre PC.

Vous pouvez ainsi mixer l’audio du jeu et de Discord sur votre ordinateur. Étape 3 : Utiliser Discord pour la communication vocale Rejoignez un serveur Discord et utilisez un micro USB pour le chat vocal.

4. Problèmes fréquents et solutions Le navigateur de la PS4 ne charge pas Discord correctement Essayez de vider le cache du navigateur en allant dans Paramètres > Stockage.

Redémarrez la console et réessayez. Pas de son sur Discord en utilisant un casque double connexion Vérifiez que votre casque prend en charge le mixage audio.

Testez avec un autre câble audio ou un autre port. Problèmes de latence entre le jeu et le chat vocal Si vous utilisez un PC, ajustez les paramètres de latence dans Discord.

Si vous utilisez un téléphone, assurez-vous d’être connecté à un bon réseau Wi-Fi. 5. Alternatives pour une meilleure intégration de Discord sur PlayStation Discord ne fonctionne pas sur votre PS4 ? Aucun souci, vous avez d’autres possibilités.

PS5 et l’intégration officielle de Discord Depuis début 2023, Discord est intégré à la PS5, permettant le chat vocal directement depuis la console. Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est pas étendue à la PS4. Toutefois, on espère que Sony le fera prochainement. En tout cas, aucune annonce officielle n’a été faite jusqu’à maintenant.

Autres solutions pour communiquer en jouant sur PS4 Utiliser le chat vocal PlayStation Party pour discuter avec des amis.

Passer à la PS5 si l’utilisation de Discord est indispensable pour vous Conclusion L’intégration de Discord sur PS4 nécessite des paramétrages et des connexions interplateformes. Et pour cause, Discord n’a pas d’application native sur PS4, mais il est accessible via le navigateur web de la PS4, mais uniquement en texte. Pour le chat vocal, vous devez utiliser un smartphone avec un casque double sortie ou relayer l’audio via un PC. Si l’utilisation de Discord est vraiment nécessaire pour vous, utilisez une PS5, car la console permet une intégration complète de Discord.







