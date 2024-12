"Instant Droit" Leral Tv: Astou Sagna et ses invités, en débat sur « la problématique des cartes de séjour d’étrangers établis au Sénégal » Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 23:25 | | 0 commentaire(s)| L'émission, « Instant Droit » de Leral Tv est revenue ce mercredi, sur le thème : « La problématique des cartes de séjour des étrangers établis au Sénégal». Une option de certains Sénégalais, pour régler le problème de l’insécurité, tout en ayant un œil sur le flux d’étrangers vers le Sénégal. Avec Me Moussa Diop, avocat à la Cour et Seydou Tall, membre MNS, l’animatrice a abordé aussi, l’éventualité des permis de travailler au Sénégal et ses répercussions économico-sociales.

Astou Sagna a abordé avec ses invités, les solutions à apporter, en réponse aux préoccupations des populations, ainsi que des recommandations à faire pour freiner l’expansion des entrées dans le pays, régler les problèmes d'insécurité, de la criminalité et des agressions. Mais aussi, pour offrir une sécurité pleine et totale aux Sénégalais.

