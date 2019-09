Institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar: Et si les Libanais veulent imposer leur conviction Chiite dans l'école ?

Comme les dispensaires, les écoles des missions accueillent néanmoins une population musulmane. Cette situation provoque parfois des difficultés avec le clergé catholique et le voisinage peu désireux de voir des élèves, au sein de l’école, pratiquer le culte musulman. Plus que de diffuser la langue française, la finalité de l’enseignement missionnaire est pourtant de participer à l’éducation religieuse de la chrétienté, de défendre la vraie foi. Sainte Jeanne d’Arc en est une.



En effet, cette Institution mise sous la tutelle de la congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny est un établissement biculturel qui enracine ses valeurs dans les statuts de l’Enseignement Privé Catholique. Donc, l’inscription d’un élève dans cette école vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. Et comme le disait d’aucun : « S’adapter dans un établissement c’est, pour chacun des apprenants, de respecter le règlement mis en place cette Institution ».



Comme de nombreux foyers religieux, l’école privée Sainte Jean d’Arc est bien dans son droit de puiser ses valeurs dans l’Enseignement catholique. Comme le font, bien sûr, beaucoup de foyers religieux du Sénégal qui cultivent leur particularisme religieux et communautaire au nom de la spécificité cult-relle et de la préséance religieuse. «L’Institution Sainte Jean d’Arc est une Institution mise sous la tutelle de la congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny. Donc, elle a le plein droit de puiser ses valeurs dans les statuts de l’Enseignement Privé Catholique. Si vous allez à Touba, les femmes sont obligées de s’y voiler. Dans certains quartiers de Dakar, à Yoff ou à Cambérène, si vous fumez, on va vous demander d’éteindre votre cigarette pour des raisons religieuses. Les catholiques aussi sont des Sénégalais à part entière. Si vous allez dans leurs écoles, vous devez respecter leur règlement intérieur», expose un très grand responsable du pouvoir.