Insuffisance rénale: Le Président Macky Sall exige l’amélioration de la prise en charge

La prise en charge des patients insuffisants rénaux dans les hôpitaux et centres de dialyse et la qualité des infrastructures sanitaires ont été abordées le Président dans sa communication sur le climat social et le suivi des affaires intérieures. Il a instruit, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale de prendre toutes les dispositions requises afin d’améliorer la prise en charge.



Le Président de la République a notamment relevé l’urgence d’accélérer la réhabilitation du Service de Neurologie de l’hôpital de Fann.