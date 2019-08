Accueil Envoyer Partager sur facebook Insultes du Président Bolsonaro : les Brésiliens s'excusent auprès de Brigitte Macron sur Twitter Rédigé par La rédaction de leral.net le 27 Août 2019 à 14:14

Après les insultes de Jair Bolsonaro à l'encontre de l'épouse d'Emmanuel Macron, des milliers de Brésiliens "s'excusent" pour leur président.



"Pardon Brigitte" : sur Twitter, ce hashtag s'est diffusé à une vitesse folle depuis lundi, repris par des milliers de Brésiliens. Choqués par les propos injurieux de leur président Jair Bolsonaro à l'encontre de Brigitte Macron, ils se sont rassemblés sur les réseaux sociaux pour contrer ces déclarations.

Dimanche, Jair Bolsonaro s'était amusé sur Facebook d'un commentaire offensant visant l'épouse du président français, se jouant notamment de son âge et de son physique. La provocation de trop pour Emmanuel Macron, qui avait été traité le même jour de "crétin opportuniste" par le ministre brésilien de l'Éducation. Lundi, le chef de l'État a ainsi déclaré que les propos de Jair Bolsonaro étaient "extraordinairement irrespectueux", et a ensuite ajouté que les Brésiliens devaient avoir "un peu honte" de ce comportement. "Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste, c'est triste mais c'est triste pour lui et les Brésiliens", a-t-il déploré, espérant "pour les Brésiliens qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur".



Des messages de soutien





Le message semble avoir été entendu. Depuis, sous le hashtag #DesculpaBrigitte, les Brésiliens apportent leur soutien à Brigitte Macron, en ayant même parfois fait l'effort d'écrire leurs excuses en Français. "Je suis désolée Brigitte Macron. Je vous assure que cela ne représente pas le peuple brésilien, le Brésil est meilleur que Bolsonaro", tweete ainsi une internaute.



D'autres utilisateurs prennent même Jair Bolsonaro à son propre piège, comparant une photo peu avantageuse du président brésilien à un cliché d'Emmanuel Macron.



Selon Le Parisien, ces messages sont arrivés aux oreilles de Brigitte Macron, qui s'est dite très touchée par les tweets, qu'elle a découverts juste avant son départ de Biarritz.



L'express.fr Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Un Australien détenu depuis sept mois en Chine pour "espionnage" La Chine "extrêmement mécontente" de la déclaration du G7 sur Hong Kong