Interconnexion du réseau électrique de la Cedeao: 12 pays dont le Sénégal concernés

Dans le cadre du Programme d’interconnexion des réseaux de l’EEEOA (Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain), des essais de synchronisation permanente des zones 2 et 3 seront effectués ce samedi 8 juillet 2023, informe la Cellule Communication de la Senelec. « Les pays concernés par ces essais sont le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina […] Dans le cadre du Programme d’interconnexion des réseaux de l’EEEOA (Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain), des essais de synchronisation permanente des zones 2 et 3 seront effectués ce samedi 8 juillet 2023, informe la Cellule Communication de la Senelec. « Les pays concernés par ces essais sont le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Léone, la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. L’objectif de ce projet est d’assurer un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif au bénéfice des populations des États membres », lit-on dans un communiqué. Comme lors des essais réussis du 22 octobre 2022 et du 11 mars 2023, le plan de défense en vigueur sera mis à contribution pour limiter d’éventuels désagréments.



