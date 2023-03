Interdiction de la vente de carburant au détail : Le Gouverneur de Dakar reconduit la mesure du 29 au 31 mars

Al Hassan Sall, le Gouverneur de Dakar, évoque des raisons de sécurité et cette interdiction de vente de carburant au détail qui couvre la région de Dakar, entre en vigueur du mercredi 29 au vendredi 31 mars 2023.



Les préfets de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar Pikine et Rufisque, sont appelés à veiller au grain, comme on dit.



Toutefois, l’arrêté du gouverneur précise que la vente de carburant pour certaines catégories professionnelles, est permise. Voici le document.