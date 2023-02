Interdiction du meeting de Mbacké d’Ousmane Sonko: Souleymane Ndiaye de la S2D s'indigne de l'attitude de défiance de Sonko Le comportement d’Ousmane Sonko est inadmissible. Même dans les plus grandes démocraties au monde, la politique est organisée. Par conséquent, on ne peut pas faire de notre pays un terrain purement politique où tous les jours on tient des meetings, tous les jours on faits des lives, tous les jours on mobilise la presse pour ne dire rien de nouveau, rien de productif.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 23:57 | | 0 commentaire(s)|

Faudrait-il rappeler à cet opposant, limité au plan culture d'Etat, que nos autorités administratives déconcentrées, notamment les sous-préfets, préfets et gouverneurs, ont pouvoir de police dans les circonscriptions territoriales relevant de leur compétence ? Quand on a fait l'ENA, c'est un minimum qu'on ne peut ignorer.



S'il est de bonne foi, je crois que Monsieur Sonko doit pouvoir facilement reconnaître qu'il a battu le record de tous les temps de meetings autorisés au Sénégal et passe même devant la coalition au pouvoir qui, pourtant, réunie en son sein de très grandes formations politiques.



La vérité c'est qu'il est difficilement voire pas du tout concevable de faire de notre pays, un pays où tous les jours il y a quelqu'un (un seul politicien) qui veut organiser un meeting, avec tout ce que cela implique comme désagrément lié l'occupation de la voie publique et à la circulation.



Après son meeting d'il y a quelques jours à Pikine, rebelotte, Monsieur Sonko à voulu encore faire un meeting qui d'ailleurs ne respecte même pas les conditions requises. L'autorité compétente avait, par conséquent, pris une décision motivée et bien justifiée. Et, Monsieur Sonko allé à son encontre. Sur les images disponibles on voit de surcroît son cortège rouler sur la gauche et à vive allure, malgré tous les risques d'accident, sans compter tous les saccages survenus, dont il est l'unique responsable.



En voilà une façon bien curieuse de jouer avec les règles administratives.Nous saluons la décision du préfet qui a pris ses responsabilités pour interdire ce meeting à Mbacké. Nous saluons également les propos sages et responsables du Khalife Général des Mourides qui lui a réitéré son injonction de ne pas perturber la paix et le calme dans la cité religieuse.



Monsieur Sonko doit vite revenir à la raison. A un moment ou l'autre, il faudra qu'il revienne à un état d'esprit plus constructif. C'est tout ce que nous attendons de nos hommes politiques, du pouvoir comme de l'opposition.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook