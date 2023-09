Interdiction du port du « Hijab ou de l’abaya » en France : Le SG de l’ONU soutient la cause des femmes ! Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

« Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez. » Ainsi s’exprimait le secrétaire général de l’ONU qui s’exprimait à l’ouverture de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Antonio Guterres, sur la question du port du Hijab ou de l’abaya en France, semble lancer un message à l’Hexagone. Soucieux de l’égalité, le SG de l’Onu rend hommage aux femmes.



« Les peuples, ce n’est pas seulement les hommes. Les femmes attendent toujours l’égalité des chances et des salaires, l’égalité devant la loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leurs opinions », a affirmé Guterres. Qui estime que les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez.





Le SG de l’organisation internationale rappelle qu’avec les générations de militantes des droits des femmes, les temps changent. « Des terrains de sport aux écoles, en passant par les places publiques, les filles et les femmes défient le patriarcat et triomphent. Je suis à leurs côtés. » lance Antonio Guterres en soutien aux femmes.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Interdiction-du-port-du-...

Accueil Envoyer à un ami Partager