Interdiction préfectorale : Ousmane Sonko maintient la manifestation du 17 juin et appelle à la résistance Malgré l'interdiction préfectorale du rassemblement du 17 juin prochain, Yewwi Askan Wi tiendra bel et bien sa manifestation. Ces assurances sont du leader de Pastef Les Patriotes qui appelle les militants, les sympathisants ainsi que les Sénégalais à la « résistance » comme ce fût le cas en mars 2021.

« Nous disons à tous les Sénégalais que nous maintenons notre manifestation et nous n’y changerons aucune virgule. D’ailleurs même, je me dis est ce qu’on ne doit pas aller la faire à la Place de l’indépendance (…) J’appelle les militants, les sympathisants ainsi que les Sénégalais à la résistance, comme je l’avais fait en mars 2021″, lance Ousmane Sonko, en conférence de presse avec ses camarades la Conférence des leaders, qui estiment par ailleurs que l’arrêté du préfet interdisant leur rassemblement était « illégal ».



De l’avis du maire de la ville de Ziguinchor, ce vendredi 17 juin 2022 est un test grandeur nature pour ouvrir ou pas la voie au troisième mandat du président Macky Sall.



Revenant sur les raisons de cet appel, Ousmane Sonko qui pense que Benno Bokk Yakaar ne doit pas prendre part à ces élections, explique que c’est par principe que les leaders de Yewwi Askan Wi veulent faire face au régime de Macky Sall et non pour des postes de députés.



« Nous nous battons pour des principes. Si on l’accepte à Macky Sall, on perdra beaucoup dans ce pays. On ne peut pas continuer à accepter que Macky choisi celui avec qui il va aux élections« , informe le député maire de Ziguinchor.



« Ça se jouera dans la rue et j’appelle tous les Sénégalais dans la rue » appelle Ousmane Sonko qui indique que « dans tout le pays, il y aura des manifestations sous diverses formes, car Macky Sall refuse les manifestations« .



