Interdit de se rendre en Mauritanie: Cheikh Issa Sall condamne «des dérives autoritaires» du régime

Le maire de Mbour qui se rendait à Nimzatt, en Mauritanie, auprès de son guide religieux, a été bloqué à la frontière, jeudi dernier, comme l’avait révélé Emedia. Un incident qui a mis Cheikh Issa Sall dans tous ses états. «C’est, assis sur ma natte de prière, que le journaliste de iRadio, Alassane Samba Diop, m’a appelé pour vérifier l’information selon laquelle j’ai été bloqué à la frontière Nord du Sénégal. L’agent a fini par m’avouer qu’ils avaient reçu l’ordre de remonter au niveau central les filiations des personnalités politiques du régime sortant et d’attendre les instructions de l’autorité», a-t-il raconté, relate Bes bi.



«Le fait qu’un journaliste soit informé avant moi-même le principal concerné nous pousse à nous interroger sur la qualité de la sécurité du circuit de l’information au sein de nos instances de commandement et de gouvernance», déplore-til. Cheikh Issa Sall condamne «les dérives autoritaires en cours, orchestrées par le nouveau régime». Il ajoute : «Ni l’intimidation, ni la pression psychologique ne me divertira. Les Sénégalais attendaient mieux après une demi-année de gouvernance marquée principalement par l’accentuation de la cherté du coût de la vie.»