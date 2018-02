International - Mali: Un maire d’une localité du Nord enlevé

Il avait disparu des radars depuis une dizaine de jours. Des rumeurs ont circulé. Et ce mercredi, c’est la confirmation : Baba Ould Cheikh, maire de la localité malienne de Tarkint, au nord du Mali, a bien été enlevé. Ses parents expliquent qu’il était dans son campement lorsque six hommes armés ont débarqué et sont repartis avec lui. Il n’y a pas eu tentative de résistance.



Beaucoup de questions se posent désormais : pourquoi ce rapt ? Est-ce un règlement de comptes, une dette non remboursée ou encore un acte djihadiste ? Pour le moment, pas de réponse précise. Baba Ould Cheikh n’est pas n’importe qui. Elu, il est également un notable de Tarkint. Certains n’hésitent pas à rappeler sa réputation sulfureuse. Il est par exemple connu dans le passé pour avoir été au centre de négociations pour la libération d’otages européens détenus dans le nord du Mali, et cela dès 2003.



Ensuite, son nom a été cité dans une autre affaire en 2009, lorsqu’un avion transportant de la cocaïne atterrit dans le désert malien non loin du village de Baba Ould Cheikh. En 2013, il sera même arrêté dans le Nord et transféré à Bamako, accusé de trafic de drogue. Mais après plusieurs mois de détention, il sera libéré, faute de preuves, selon les enquêteurs.









