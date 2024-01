International / Pakistan : Un père tue son fils qui ne soutenait pas le même parti politique

Un père a tué son fils qui ne soutenait pas le même parti politique que lui, près de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, à quelques semaines des élections générales dans le pays, a annoncé mardi la police locale.



Le fils, récemment rentré du Qatar où il travaillait, a voulu arborer le drapeau du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), le parti de l'ancien Premier ministre Imran Khan, sur la façade de la maison familiale, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa.



" Le père lui a interdit de déployer le drapeau du PTI devant la maison, mais le fils a refusé de l'enlever et d'abandonner le PTI ", a indiqué à l'AFP, un responsable de la police locale, Naseer Farid.



" La dispute s'est envenimée et, dans un accès de rage, le père a tiré au pistolet sur son fils de 31 ans, avant de s'enfuir de la maison ", a-t-il ajouté.



Le fils est décédé sur le chemin de l'hôpital.



La police est à la recherche du père, qui est un partisan de l'Awami National Party, un parti nationaliste pachtoune.



Les élections du 8 février devraient se dérouler sans Imran Khan, qui a été chassé du pouvoir par une motion de censure en avril 2022.



Même s'il reste l'homme politique le plus populaire du pays, il est incarcéré depuis août, doit faire face à une multitude d'accusations et a été déclaré inéligible pour cinq ans.



Les campagnes électorales au Pakistan sont généralement marquées par des épisodes de violence. De nombreux candidats et électeurs ont par le passé, été visés par des attaques armées et des attentats à la bombe commis par des insurgés islamistes.



AFP