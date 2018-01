Internée à l’hôpital Fann pour une cure de désintoxication de drogue : Une fille de 20 ans s’évade et se fait brutaliser par un drogué Attrait devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de détention et usage de cocaïne, de violence et voie de fait sur la jeune fille M. B. Ndaw, le multirécidiviste Abdou Magib Ndiaye, né en 1979, a été jugé et condamné à un an d’emprisonnement, dont trois mois ferme. Il doit également payer à sa victime la somme de 100 mille FCfa.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2018 à 19:01

A peine âgée de 20 ans, M. B. Ndaw risque de gâcher sa vie, si elle ne lutte pas pour se départir de la cocaïne. Internée à l’hôpital Fann pour une cure de désintoxication de drogue, la résidente de Liberté 4 et élève dans une école des arts de la place, s’est évadée de l’hôpital de Fann le 24 décembre dernier, pour aller faire la fête.



C’est dans ces circonstances que la jeune droguée a croisé le chemin du multirécidiviste, Abdou Magib Ndiaye, condamné à plusieurs reprises pour des délits différents et avec qui, elle partage le même goût du produit qui tue. « Je voudrais passer les fêtes de Noel avec mes amis. Raison pour laquelle, j’ai fugué de l’hôpital pour partir chez ma grand-mère à la Médina. En plus, je ne pouvais plus supporter les perfusions. Parce que j’étais à mon sixième jour de traitement.



Après une virée nocturne le jour du 24 décembre avec mes amis, je me suis rendue chez mon réparateur de téléphone Jérôme Diouf, établi à la Rue 5 de la Médina, le lendemain à 7h du matin pour prendre mon portable. C’est là, que j’ai fait la connaissance d’Abdou Magib Ndiaye qui est un cousin à ce dernier. Après lui voir soumis mon problème, il m’a proposé de m’offrir la somme de 15 mille francs Cfa », raconte la jeune droguée à la barre. Elle était poursuivie en même temps que son acolyte pour détention et usage de drogue.



Poursuivant, la jeune fille ajoute que lorsqu’elle s’est rendue à l’appartement de son bourreau à Hann Marinas, ce dernier lui a donné de la cocaïne et de l’alcool. « J’ai refusé de la consommer. Et lui, il est resté dans l’appartement à fumer, avant de me proposer une partie de jambes en l’air. Puisque j’avais vu mes règles, je me suis opposée à lui. Ensuite, il m’a contraint à le faire.



Lorsque je suis sortie de l’appartement pour rentrer à 22h, il m’a rattrapé en pleine rue, en m’intimant l’ordre de retourner dans l’appartement, sous prétexte que j’ai volé ses 35 mille francs qui étaient dans son porte-monnaie. J’ai refusé, il m’a bastonnée et je me suis évanouie.



Là, je l’ai dénoncé lorsque les enquêteurs m’ont trouvé sur les lieux. Une perquisition effectuée par les agents dans son appartement ,a permis de retrouver la drogue, qu’il m’avait donnée et que j’avais mise dans la poubelle », a-t-elle souligné.



Interrogé à la barre Abdou Magib Ndiaye qui avait soutenu à l’enquête préliminaire qu’il avait acheté la drogue chez son vendeur d’aliment de bétails, Cheikh Mamina Dramé, fait volte- face.

« Je n’ai jamais dit que c’est Cheikh Mamina Dramé qui m’a vendu la drogue. J’avais dit aux enquêteurs que c’est Boy Poulo qui m’a vendu 4 pierres de cocaïne à 20 mille francs, la veille. J’ai même acheté deux pierres pour ma victime et elle l’a consommé.



Lorsque les limiers m’ont arrêté, j’avais appelé Cheikh Mamina Dramé pour qu’il me prête 100 mille francs Cfa en vue de soudoyer les policiers. Dès qu’il est venu aux alentours du Commissariat de la Médina où le véhicule a été stationné pour me remettre de l’argent, on l’a arrêté. Alors qu’il ne savait rien de ce qui se passe», a-t-il précisé, avant de renchérir qu’il s’est juste limité à donner une gifle à sa victime. Car, souligne-t-il, cette dernière a volé ses 35 mille francs.



Lui emboîtant le pas, Cheikh Mamina Dramé qui était poursuivi pour offre et cession de drogue, soutient qu’il s’est reconverti depuis 2013, en vendeur d’aliments bétails.



Prenant la parole, la représentante du Ministère public qui a vivement dénoncé le comportement de la jeune droguée, M. B. Ndaw, a sollicité sa relaxe au même titre que Cheikh Mamina Dramé.



C’est ainsi qu’elle a requis un an d’emprisonnement ferme contre le multirécidiviste, Abdou Magib Ndiaye pour les chefs d’inculpation de détention et usage de drogue, violence et voie de fait.



« Abdou Magib Ndiaye ne saurait bénéficier de circonstances atténuantes. Parce qu’il a un passé pénal long avec 14 arrestations entre 1995 et 2004. Et, il a profité de la jeune M. B. Ndaw pour l’enfoncer dans le trou. Même le nom de son acolyte, c’est lui qui l’a donné aux enquêteurs. Il a fait simplement preuve de mauvaise foi », souligne la parquetière très en verve.



Abondant dans le même sens, les conseils de Cheikh Mamina Dramé et la jeune M. B Ndaw ont sollicité la relaxe. Et, l’avocat de cette dernière, de demander par la même occasion, au tribunal de recevoir sa constitution de partie civile.



Au terme des plaidoiries, le juge a relaxé la jeune droguée M.B. Ndaw et Cheikh Mamina Dramé, avant de condamner le multirécidiviste Abdou Magib Ndiaye à un an d’emprisonnement, dont trois mois ferme. Il doit payer également à sa victime 100 mille francs Cfa.











Kady FATY Léral





