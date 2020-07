Interpellation à Paris de l'écrivain et polémiste Alain Soral Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|





Source : Alain Soral, écrivain et polémiste d'extrême-droite, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué Le Parisien, rappelant que l’homme avait déjà été condamné à plusieurs reprises à de la réclusion, mais avait fait appel. Si ses peines sont confirmées et ses pourvois en cassation rejetés, il pourrait aller en prison.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020072910441773...

