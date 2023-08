Intervention militaire au Niger : L'Algérie appelle toutes les parties à la retenue, à la sagesse et préconise... Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2023 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

À l'instar de certains pays, l'Algérie préconise la voie pacifique pour venir à bout du conflit au Niger. Dans un communiqué lu à Dakaractu, la République Algérienne démocratique et populaire dit regretter "profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d'une solution politique négociée rétablissant pacifiquement l'ordre constitutionnel et démocratique dans ce pays frère et voisin". "L'Algérie demeure animée d'une forte conviction que cette solution politique négociée demeure encore possible, que toutes les voies qui peuvent y conduire n'ont pas été empruntées et que toutes ces possibilités n'ont pas été épuisées", a-t-on lu dans ce communiqué. Ainsi, "l'Algérie appelle toutes les parties à la retenue et à la sagesse". "Avant que l'irréparable ne soit commis, et avant que la région ne soit prise dans l'engrenage de la violence dont nul ne peut prévenir les conséquences incalculables". À l'en croire, la voie pacifique demeure le seul recours pour stopper le "regain d'agressivité du terrorisme et des autres formes de criminalité qui affectent gravement cette région..."

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Intervention-militaire-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager