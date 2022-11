Intervention sur l’éducation nationale : Farba Ngom tresse des lauriers au président Macky Sall

Toujours à l’Assemblée nationale et dans le cadre du vote du budget du ministère de l’éducation nationale, le député Farba Ngom a tressé des lauriers non seulement de ministre Cheikh O Anne, mais surtout au président Macky Sall pour sa vision et le bon choix de ses ministres…