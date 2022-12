Interview de Adji Sarr au domicile de Me El Hadji Diouf: Les raisons de la reculade de la TFM Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022 à 23:30 | | 0 commentaire(s)| Me El hadji Diouf a démenti Pape Ngagne Ndiaye, en lui disant que la TFM faisait partie des trois télévisions invitées pour interviewer Adji Rabi Sarr. "La TfM s'est débinée, Bouba Ndour arguant qu'il veut protéger l'intégrité de la structure. Leral a diffusé et je félicite Dame Dieng au passage, ce qui leur a valu des menaces. Itv a aussi diffusé l'interview", a souligné Me Diouf.



