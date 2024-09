Intronisé Ardo Wodabe à Podor Commune: Sonko honoré sur les terres de ses aïeuls C’est la terre natale des aïeuls du Premier ministre qu’a choisie le Mouvement citoyen « Podor va mal» pour honorer Ousmane Sonko. Ce, à travers d’un forum qu’il organise les 28 et 29 septembre prochains à Ndiayène Pendao. En partenariat avec l’Ong Graid Afrique, ledit forum ayant pour thème « Souveraineté alimentaire», s’inscrit en droite ligne du «Projet», nouveau référentiel des politiques publiques, porté par le duo, Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye et plébiscité, à plus de 54%, par les Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2024 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

Cette intronisation reste un geste de reconnaissance de toute l’œuvre du leader de Pastef et de son combat pour l’émergence d’une nouvelle conscience citoyenneté, adossée aux valeurs de patriotisme et de don de soi. Pour ce faire, des honneurs lui seront rendus à la dimension de sa stature, nationale et internationale.



Selon les organisateurs de l’événement, un cheval pur-sang lui sera offert ; le titre honorifique d’Ardo Wodabé lui sera remis. Des gestes réservés à ceux qui se sont distingués dans leur parcours pour le bien de la communauté.



Placé sous la présidence effective du Premier ministre, Ousmane Sonko, lui-même, le forum verra la participation du ministre de l’Agriculture et du Secrétaire d’Etat, Alpha Bâ. Le Dg du Port autonome de Dakar et ambassadeur du mouvement, Waly Diouf Bodian, est également attendu à cette rencontre, l’une des plus importantes dans l’agenda des nouvelles autorités au niveau de la zone nord.



Abou KANE



