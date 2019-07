Introuvable sur le marché: Le prix du mètre de tissu « Getzner » grimpe en flèche !

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

L’approche des fêtes exposent les populations à des choix divers de tissus. Mais il a été constaté une fois encore, la forte attraction de ces dernières pour les tissus « Getzner ». D’après des commercants, accrochés, ce tissu Getzner manque sur le marché et enregistre même, une augmentation de prix,



Cette situation est occasionnée par le blocage d’un bateau Grimaldi en Italie. Ledit bateau avec son chargement de tissus « Getzner », devant ravitailler le marché sénégalais, est bloqué. Et, la raison évoquée, est l’affaiire de drogue retrouvée récemment éventée par les services de la Douane sénégalaise au Port de Dakar.



Seulement, les clients, refusant tout autre tissu, se désolent et restent déterminés à trouver le Getzner à n’importe quel prix. Ce qui fait que les rares commercants qui en disposent, font grimper le prix du mètre de ce tissu. Le prix du mètre passe maintenant de 10 000 FCfa à 12 000 FCfa sur le marché.







Leral

