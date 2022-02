Investissement / Eradication de la malnutrition : L’Ua décrète 2022, Année de la nutrition

L’initiative des Leaders africains pour la nutrition, placée sous l’égide de la Banque africaine de développement (Bad), a été distinguée, dimanche dernier à Addis Abéba, par l’Union africaine (Ua) pour les progrès accomplis dans la promotion des investissements pour la nutrition, à l’échelle du continent.



A l’issue de sa 35e session ordinaire, l’Ua, à travers une décision succincte, a félicité cette initiative qui a permis de soutenir le plaidoyer en faveur de la nutrition dans le cadre des efforts déployés pour que les Etats membres consacrent des ressources financières adéquates aux interventions nutritionnelles.



L’initiative «Leaders africains pour la nutrition» est une plateforme d’engagement politique de haut niveau, pour faire progresser la question nutritionnelle en Afrique. Elle est dirigée par des (anciens) chefs d’Etat, des ministres des Finances et d’éminentes personnalités.



La session de l’Ua a déclaré 2022, «Année de la nutrition de l’Union africaine». Le président du Groupe de la Bad, Dr. Akinwumi A. Adesina, a souligné l’importance de faire progresser la question nutritionnelle.



Selon Beth Dunford, vice-présidente de la Banque chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social, « la reconnaissance des efforts des Leaders africains pour la nutrition, intervient au moment où cette initiative capitalise sur la visibilité que la déclaration de l’Année de la nutrition de l’Union africaine apporte à la lutte pour l’éradication de la malnutrition et l’accroissement de la sécurité alimentaire en Afrique ».



Les Leaders africains pour la nutrition poursuivent trois objectifs pour l’Année de la nutrition. Il s’agit de garantir les investissements nécessaires à la mise en œuvre d’un plan d’actions pour la nutrition qui permette de réduire la malnutrition sur l’ensemble du continent, d’identifier les interventions rentables qui méritent d’être mises en œuvre et promouvoir la responsabilité, les Etats membres de l’Ua s’efforçant d’atteindre les Objectifs de l’Assemblée mondiale de la santé et les Objectifs de développement durable des Nations unies en matière de nutrition.



L’Année de la nutrition de l’Ua s’articule autour du thème du Renforcement de la résilience nutritionnelle et de la sécurité alimentaire du continent.



Elle vise à renforcer les systèmes fondamentaux tels que les systèmes agroalimentaires, sanitaires et de protection sociale et à accélérer le développement du capital humain, social et économique en Afrique.



Les Leaders africains pour la nutrition aideront la Commission de l’Ua et le gouvernement de la Côte d’Ivoire à réunir les «champions de la nutrition» membres de l’initiative, afin de concevoir des stratégies garantissant la bonne mise en œuvre de la déclaration. L’initiative soutiendra également, la Commission de l’Ua dans son plaidoyer auprès des dirigeants africains pour accroître les investissements dans des interventions soigneusement ciblées et dans le suivi des progrès réalisés.



L’initiative prévoit également d’organiser des réunions consultatives de haut niveau avec les parties prenantes des pays africains, consacrées à la mobilisation de ressources supplémentaires pour investir dans la nutrition. Il est également prévu que les Leaders africains pour la nutrition valident un bilan à mi-parcours qui quantifiera les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de l’Année de la nutrition de l’Ua.



« La promotion de la nutrition s’inscrit dans la stratégie “nourrir l’Afrique” de la Banque, qui se déploie à travers nombre de programmes de la Banque, tels que notre programme phare “Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine”, qui fournit des technologies adaptées au changement climatique à des millions de petits exploitants agricoles africains, les aidant ainsi à produire des denrées alimentaires en plus grande quantité et plus nutritives », a déclaré le directeur pour l’Agriculture et l’Agro-industrie de la Bad, Dr. Martin Fregene.



Quelque 61,4 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance en Afrique parmi lesquels 12,1 millions souffrent de cachexie et 10,6 millions sont en surpoids.



L’Année de la nutrition de l’Ua s’étend de février 2022 jusqu’à la prochaine session ordinaire de l’organisation.

LeQuotidien